"Wir haben am Samstag nicht so viel Auswahl auf der Position. Antonio ist fit, hat am letzten Sonntag 66 Minuten gespielt", sagte Rose über den norwegischen Neuzugang vom belgischen Spitzenclub FC Brügge. Aufgrund der Verletztenliste kann es laut Rose noch Veränderungen im Kader geben: "Wir schauen, was der Markt noch hergibt. Aber nur, wenn es Sinn macht."