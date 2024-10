Beim Achtelfinal-Einzug winkt Dynamo eine Prämie von 850.000 Euro. Mitwirken kann der in der 3. Liga, aber nicht im DFB-Pokal gesperrte Angreifer Stefan Kutschke. Ob er ihn aber gleich von Beginn an starten lassen wird, verriet Stamm noch nicht: "Egal in welcher Rolle, er hat schon sehr gute Spiele gemacht, zum Beispiel gegen Rostock von Beginn an. Er hat aber auch schon gute Tore gemacht als Einwechsler", so Stamm. Sicher ist allerdings, wer bei Dynamo im Tor stehen wird: Tim Schreiber.