Die klare Erwartungshaltung an den scheidenden Coach formulierte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits am Dienstag (27.04.2021): "Wir erwarten von Julian, dass er den Titel hier abliefert, bevor er sich nach München verabschiedet" – machte Mintzlaff auf der Pressekonferenz zum Nagelsmann-Wechsel Druck auf den scheidenden Coach. Motivieren die Mintzlaff-Worte zusätzlich? "Eine Extra-Motivationsspritze braucht niemand. Es ist Motivation genug, einen Titel holen zu können", so klare die Nagelsmann-Antwort am Donnerstag (29.04.2021).

Der Weg ins Pokalfinale, das am Himmelsfahrts-Donnerstag (13.05.2021) in Berlin ausgetragen wird, geht für RB Leipzig nur über Bremen. Der angeschlagene Bundesliga-14. empfängt Leipzig. Bremen hat in der Liga die letzten sieben Spiele allesamt verloren, vor knapp drei Wochen auch gegen RB – deutlich mit 1:4. Mit guten Erinnerungen blickt Nagelsmann zurück. Sein Team dominierte die erste Hälfte, kassierte nach dem Wechsel einen Anschlusstreffer, siegte dann aber doch deutlich "Wir wissen, was wir in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht haben. Wir wissen, was wir in der zweiten Halbzeit nicht so gut gemacht haben. Wir werden mit dem nötigen Selbstvertrauen anreisen", verspricht der 33-Jährige.