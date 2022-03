Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig: Mit voller Kapelle und Favoritenrolle nach Hannover

Viertelfinale

Der Vierte der Bundesliga trifft auf den Zwölften der 2. Liga: RB Leipzig muss am Mittwoch (02.03.2022, ab 18.30 Uhr live in voller Länge hören und im Liveticker) bei Hannover 96 antreten. Es geht um nicht weniger als den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. RBL ist der bestplatzierte verbliebene Teilnehmer im DFB-Pokal. Damit trägt das Team von Domenico Tedesco auch die Bürde der Favoritenrolle. Diese aber nehmen sie gerne an.