Klingt einfach, kann aber ausgesprochen kompliziert sein und in einem Teufelskreis enden. RB-Trainer Rose beschreibt den so: "Im Moment gehen uns die Dinge nicht so leicht von der Hand. Das kommt schnell im Kopf an. Was im Kopf angekommen ist, geht schnell in die Beine. Wenn du dann nicht die Beine in die Hand nimmst und in den Griff bekommst, dann wirkt sich das relativ schnell wieder auf den Kopf aus. Das eine bedingt immer das andere. Aber die einzigen, die den Schalter umlegen können, sind wir."