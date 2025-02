Nein, die jüngsten Erinnerungen an den VfL Wolfsburg lösen bei RB Leipzig und Marco Rose wenig Euphorie aus. Zu bitter gestaltet sich der Rückblick auf das Zweitrunden-Aus im Pokal (0:1) in der Vorsaison, das den Traum vom Pokal-Triple platzen ließ. Zu präsent ist die 1:5-Bundesliga-Schlappe im November, die Rose beinahe den Job gekostet hätte. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20:45 Uhr im Audiostream und Ticker) dürfte das Resultat abermals seine Zukunft mitentscheiden.