Der 1. FC Magdeburg hat zur Vorbereitung auf das Landespokal-Finale gegen den FC Einheit Wernigerode eher auf Teambuilding gesetzt, als auf intensive Trainingshärte. Nur zwei Tage Training wird der Drittliga-Meister am Samstag (21.05.) beim Spiel gegen den Oberligisten in den Beinen haben. Der Grund: Nach der überaus erfolgreichen Saison hatte die Mannschaft den Trainingsplatz in Magdeburg gegen Strand und Sonne auf Mallorca eingetauscht, um das bisher Geleistete gebührend zu feiern. Und so viel steht fest: Diesen Trip hatte sich das beste Heim- und Auswärtsteam und die beste Hin- und Rückrunden-Mannschaft auch redlich verdient.

Auf die leichte Schulter nehmen die Zweitliga-Aufsteiger das Finale trotzdem nicht. Inzwischen ist die Konzentration zurück im FCM-Lager und der Fokus liegt in Gänze auf dem Endspiel in Halberstadt. So wurde am Donnerstag (19.05.) auch wieder trainiert. "Wir haben die Chance, die Saison mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg abzuschließen. Das ist etwas, was man in seiner Karriere nicht so oft haben wird", so Trainer Christian Titz. Negative Auswirkungen des Mallorca-Ausflugs erwartet der Meister-Macher nicht, denn ohnehin sollte nach dem Liga-Abschluss die Intensität heruntergefahren werden. Allerdings nicht zu weit, denn Titz warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: "Es ist eine sehr kampfstarke Mannschaft und ein Team, das über die komplette Spielzeit alles reinhauen wird. Vor allem bei Umschaltbewegungen müssen wir aufpassen."