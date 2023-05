Rost: "Jeder möchte im Finale in unserem Stadion auflaufen"

"Die Jungs wissen, woraus es ankommt und was ein Derby bedeutet", schärfte Rost im vereinseigenen Interview vorab die Sinne. "Jeder hat den Anspruch und das Ziel, ein Stück weit Licht in die schwierige Saison zu bringen. Jeder möchte im Finale in unserem Stadion auflaufen." Anders als in den meisten Pflichtspielen der letzten Wochen und Monate geht sein Team als Favorit in das Duell mit dem Oberligisten.

Hoffnung macht auch der zuletzt phasenweise vielversprechende Auftritt gegen Rot-Weiß Erfurt. Gegen den Meisterschaftsanwärter in der Regionalliga hatte Rost ein "vernünftiges Spiel gegen den Ball" seiner Mannschaft gesehen. Einzig die Durchschlagskraft habe bei der 0:2-Niederlage gefehlt. "Wir waren im letzten Drittel zu fehlerhaft. Wir waren forsch und mutig, haben es selbst versucht in die Hand zu nehmen. Das ist uns nur teilweise geglückt."

Wernigerode noch in Abstiegsnot - Trainerwechsel ohne große Wirkung

Auch Wernigerode hat eine schwere Saison in den Beinen. Nach der 0:4-Niederlage am Wochenende in Bischofswerda liegt der Oberligist auf dem zwölften Platz und muss noch um den Klassenerhalt zittern. Hannes Deicke und Sven Hahmann sind das aktuelle Trainergespann. Sie übernahmen im Januar, nachdem man sich nach gerade mal einem halben Jahr von Maximilian Dentz – war mal Trainer in Halberstadt und ist aktueller Coach bei Wacker Nordhausen – getrennt hatte. Der FC Einheit Wernigerode hat gute Erinnerungen an Halberstadt im FSA-Pokal. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Doch am Mittwoch zählt das alles nichts. Es geht in einem Derby um den erneuten Einzug ins Pokalfinale. Zusätzlichen Antrieb gibt, dass mehrere Spieler, wie Dimitar Milushev oder Moritz Singbeil, noch letzte Saison bei Germania die Fußballschuhe geschnürt haben. Top-Torschütze ist Kevin Hildach mit 13 Treffern in der Oberliga. Der 26-Jährige spielt seine dritte Saison bei Einheit.

FCE mit guten Erinnerungen an Halberstadt