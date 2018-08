Nach dem 0:0 im Hinspiel muss der Trainer und Sportdirektor am Donnerstag (18.30 Uhr, MDR-Liveticker) sicher auf die Abwehrspieler Marcelo Saracchi und Marcel Halstenberg verzichten. Der Uruguayer Saracchi hatte vor einer Woche in der Ukraine seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb erhalten und ist gesperrt. Nationalspieler Halstenberg ist nach siebenmonatiger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses noch keine Option. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Emil Forsberg und Nordi Mukiele. Forsberg trainierte am Dienstag (28.08.2018) wegen Knieproblemen individuell, Mukiele klagte über Knieprobleme.