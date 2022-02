Ob nun mit oder ohne Sörloth - wie spielen die Spanier eigentlich so? RB-Coach Tedesco verriet am Mittwoch seine Erkenntnisse: "Sie haben tiefe Laufwege hinter die Kette", erläuterte er. "Sie versuchen immer wieder, in die Box zu kommen. Auch durch Individualaktionen." Tedescos Rezept dagegen ist relativ banal: "Wir brauchen viel und oft den Ball, wir müssen den Gegner vom eigenen Tor weghalten." Denn: "Wenn wir einer spanischen Mannschaft den Ball überlassen, dann wissen sie etwas damit anzufangen."

Immerhin wiegt ein Gegentor ab jetzt nicht mehr ganz so schwer, da die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. RB-Trainer Tedesco ist in dieser Sache hin- und hergerissen. "Du kannst mehr mit offenem Visier spielen, auch in Heimspielen", nannte er als positiven Seite – um dann nachzuschieben: "Ich bin grundsätzlich gegen Regeländerungen. Man sollte den Fußball so lassen, wie er ist." Es ist eben auch hier alles eine Frage der Perspektive.