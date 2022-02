Das war schon im Hinspiel die RB-Marschroute, wie sein Trainer Tedesco verriet. "Wenn du weißt, dass du Gegentore kassieren kannst, vielleicht auch 3:2 gewinnen kannst, ändert das einiges." Dazu reichte es am vergangenen Donnerstag beim 2:2 in der Leipziger Arena zwar nicht ganz, aber tatsächlich ging RB in der ersten Halbzeit ein hohes Risiko, stand hoch und setzte auf die Klasse der hochkarätig besetzten Offensive. "Vieles im letzten Drittel ist nicht planbar", erklärte Tedesco. Umso mehr kommt es auch im Rückspiel auf Individualisten wie Christopher Nkunku, Andre Silva, Emil Forsberg oder Dani Olmo an.

Ebenjener Olmo war es, der bei Leipzigs 6:1-Auswärtssieg gegen Hertha BSC am letzten Sonntag nach seiner Einwechslung die Wende brachte. Als Tedesco ihn in der 60. Minute einwechselte, stand es 1:1 und die Berliner drückten auf ein weiteres Tor. Eine Minute darauf spielte Olmo in seiner ersten Aktion einen Zuckerpass auf Christopher Nkunku, der danach gefoult wurde und eine Rote Karte sowie einen Elfmeter herausholte. RB ging in Führung und spielte sich in einen Rausch: "Die Bank kann ein Spiel in die richtige Richtung lenken", freute sich Tedesco.