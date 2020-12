Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Klubs allein im DFB-Pokal. Zwei Mal ging Augsburg als Favorit in die Partie: 2011 war RB noch Regionalligist, 2013 dann Drittligist. Beide Spiele konnte der FCA gewinnen (1:0, 2:0). Im Viertelfinale im April 2019 dann spielten beide Teams schon auf Augenhöhe. In der Saison endeten beide Bundesliga-Duelle 0:0, die Pokalpartie entschied RB erst in der Verlängerung für sich (2:1). So lange sollte es bei der vierten Auflage jetzt nicht dauern, denn vom Papier her sind die Messestädter klarer Favorit.