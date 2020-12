Fußball | DFB-Pokal FCA gegen RBL: Nadelstiche und Boshaftigkeiten

Hauptinhalt

2. Hauptrunde

FC Augsburg gegen RB Leipzig – in dem Duell wird nicht nur auf dem Rasen gekämpft. Auch hinter den Kulissen wird gehauen und gestochen. Nicht nur mit der feinen Klinge. Beide Klubs sind in herzlicher Feindschaft verbunden. Allein die öffentlich gemachten Streitigkeiten haben es in sich.