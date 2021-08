Ob gegen die Wundertüte 1. FC Köln auch ein Wunder möglich ist? Kunert blieb im SpiO-Talk realistisch: "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten in der Regionalliga einen nicht so guten Start." Jena wartet in der neuen Regionalliga-Saison noch auf den ersten Sieg und kommt nach der Englischen Woche bisher auf nur einen Punkt. Dennoch trete man auch als unterklassiger Gegner an, um das Spiel zu gewinnen, betonte Kunert, der weiß, dass die Kölner in dieser Saison durch den späten Bundesliga-Start noch kein Pflichtspiel bestritten haben.