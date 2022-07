Jenas Trainer Andreas Patz sieht seine Elf gegen die Wölfe in der klaren Underdog-Rolle: "Wir sind krasser Außenseiter und in 19 von 20 Spielen gehen wir in dieser Konstellation als Verlierer vom Platz. Aber wir wollen mit dem eigenen Publikum im Rücken und mit Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit alles dafür tun, dass dieses eine Spiel, wo alles zusammenkommt, vielleicht am Samstag ist." Deutlich optimistischer äußerten sich seine Akteure. Kapitän Bastian Strietzel und Routinier René Lange sehen die Chancen bei "30 Prozent". Hoffnung macht das Vorjahr, als der FC Carl Zeiss den Bundesligisten 1. FC Köln bis zum Elfmeterschießen hinein ärgerte.