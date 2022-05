Zuletzt trafen beide Teams 2015 im Finale aufeinander, als Jena nach einem 2:1 nach Verlängerung in Meuselwitz die Trophäe in die Höhe strecken konnte. Der Siegtorschütze damals vor 3.871 Zuschauern: Jakub Wiezik, der per Kopfball für grenzenlosen Jubel der FCC-Fans sorgte. Auch 2012 hatte der ZFC zu Hause mit einem 0:2 gegen Jena das Nachsehen. Da aber schon Siege in Pößneck und Heiligenstadt gelangen, kämpfen die Meuselwitzer am Samstag um ihren dritten Titel im Landespokal.