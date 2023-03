Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor dem Landespokal-Halbfinale dabei kaum sein. Während beim FCC seit Wochen ob der guten Ergebnisse unter Trainer René Klingbeil die Stimmung nicht besser sein könnte, hängt beim ZFC der Haussegen schief. Nach der schwachen Leistung im so wichtigen Kellerduell gegen Lichtenberg platzte Cheftrainer Heiko Weber der Kragen. Vor allem die Einstellung mancher "älterer Spieler" ging dem Coach gegen den Strich. Im Pokal wolle er junge, giftige Leute spielen lassen. "Heute waren ein paar Spieler dabei, die haben gespielt, als ob es denen egal ist", schimpfte er nach der Partie. Mittlerweile sei die Pleite abgehakt. Jetzt freue man sich auf das Spiel in Jena, auch wenn es "ein schwerer Kampf wird". Personalentscheidungen ließ sich Weber nicht entlocken.

Der FC Carl Zeiss Jena dagegen ist mit Cheftrainer René Klingbeil wieder in der Spur, holte in den letzten sieben Spielen 17 Punkte und ist als Vierter zumindest noch in der Lauerstellung. Dabei glänzte Jena nicht immer, wie auch beim glücklichen 2:0 gegen die BSG Chemie Leipzig am letzten Wochenende. Klingbeil fasst es passend zusammen: "Wir haben ziemliche Scheiße gespielt, aber wir haben gekämpft." Gegen Meuselwitz kann Klingbeil wieder mit Kevin Wolf rechnen, der seine Gelb-Rot-Sperre gegen Chemie Leipzig abgesessen hat. Auch bei Verteidiger Maurice Hehne deutet einiges darauf hin, dass er wieder an Bord sein wird. Burim Halili dagegen fehlt nach seiner Brustkorbverletzung.