Der Anstoß erfolgt 15:31 Uhr, also eine Minute später als ursprünglich geplant. Der Grund: Im Rahmen einer DFB-Aktion zum Umwelt- und Klimaschutz werden alle Erstrundenspiele im DFB-Pokal an diesem Wochenende eine Minute später angepfiffen. "Sport im Osten" begleitet die Partie der Sachsen-Anhalter per Live-Ticker und komplett im Audio-Stream. Zu erreichen auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.