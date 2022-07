Trotz negativer Bilanz will der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue die Minimalchance im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05 nutzen. "Mainz ist eine starke Mannschaft, muss man nicht drumherumreden. Aber sie haben nicht die Qualität wie Bayern München, da gehst du in zehn Spielen zehnmal als Verlierer vom Platz. Wir wollen die Chance gegen Mainz nutzen, die ganze Region lechzt danach", sagte Aues Alexander Sorge vor dem Erstrunden-Duell an diesem Sonntag (18:00 Uhr/Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App) gegen den Erstligisten.