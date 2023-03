"Im Pokal kommst du entweder weiter oder bist raus. Unser Anspruch ist ganz klar, mit breiter Brust hinzufahren und in die nächste Runde einzuziehen", sagte Verteidiger Mike Eglseder im "LokCast", dem Podcast des 1. FC Lok. Für Coach Almedin Civa sei entscheidend, den Kampf im Grimmaer Husaren-Sportpark anzunehmen und dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen. Und anstatt wie vergangene Saison in Bautzen auszuscheiden, sollen die jüngsten Niederlagen in der Regionalliga vergessen gemacht werden.

In der Liga gingen beide Teams zuletzt leer aus. Nach einer Niederlage bei Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt unterlag die "Loksche" auch dem Tabellenzweiten FC Energie Cottbus. Grimma kassierte sogar drei Niederlagen in Serie. Besonders das 0:1 vergangenes Wochenende in Westerhausen schmerzte. Der FC steht aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Oberliga Süd.