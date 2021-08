Fußball | DFB-Pokal Sturmflaute und schlechte Pokal-Erinnerungen - Aue muss nach Ingolstadt

1. Hauptrunde

Platzt bei Erzgebirge Aue der Knoten in Sachen Toreschießen? In den Punktspielen herrschte bisher Flaute. Der Pokal ist ein anderes Pflaster, am Montag gilt es für die "Veilchen" in Ingolstadt. An die Schanzer haben die Sachsen allerdings keine guten Erinnerungen.