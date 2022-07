Schon in den Zweitligaspielen gegen Fortuna Düsseldorf und den Karlsruher SC wurden Fehler im riskanten Magdeburger Spielaufbau gnadenlos bestraft. Das könne man allerdings nicht verhindern, nimmt der Trainer sein Team in Schutz: "Schon gar nicht auf dem Niveau. Das wird auch am Montagabend passieren", so Titz eiter.