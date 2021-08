Am kommenden Samstag (07. August, 18:30 Uhr live im Ticker und in voller Länge live auf sport-im-osten und in der "SpiO"-App hören) kommt es in der 1. Runde des DFB-Pokals zum direkten Aufeinandertreffen. "Wir haben uns akribisch vorbereitet. Wir gehen ins das Spiel rein und wollen es für uns entscheiden", betonte Magdeburgs Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Donnerstag.