Guter Fußball in Neugersdorf – das ist aktuell so eine Sache. Der FCO ist in der Oberliga abgeschlagenes Schlusslicht, der Abstieg praktisch besiegelt. Seit zwölf Partien wartet die Mannschaft von Trainer Stefan Fröhlich auf einen Sieg. Da kommt das Highlight im Landespokal wie gerufen. "Vor solch einem Spiel und Gegner hat man immer eine gewisse Vorfreude", sagte Fröhlich im MDR-Interview. Zwar habe man in der Liga "zuletzt nicht vor Selbstbewusstsein gestrotzt, aber es ist ein anderer Wettbewerb. Ich hoffe, dass wir dem Gegner so lange wie möglich einen ordentlichen Kampf bieten können." Dabei helfen sollen auch die 600 bis 700 Zuschauer, die am Mittwoch in Neugersdorf erwartet werden. "Wir hoffen, dass diese Euphorie uns trägt", so Fröhlich.