Nun geht es am Freitag (25.03.22) unter Flutlicht in der MDCC-Arena zur Sache. Der MDR überträgt die Partie im Livestream ab 19:00 Uhr. FCM-Trainer Christian Titz sieht beim Spitzenreiter der 3. Liga nach zuletzt drei Partien ohne Sieg nur eine Ergebnis-, aber keine Leistungsdelle. Nur die Torchancen müsse man eben besser nutzen. Sein Kollege, Halles Christian Kamalla, witterte angesichts der Ergebnisse schon Morgenluft. Ammendorf hat als Zweiter die Verbandsliga-Meisterrunde erreicht. Magdeburg hat in Liga drei vor Rang fünf, der nicht mehr zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, derzeit satte 15 Zähler Vorsprung.