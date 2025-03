Auch im Landespokal in Sachsen-Anhalt kommt es am Wochenende zu einem echten Derby. In der Saalestadt empfängt Oberligist VfL Halle 96 am Samstag (14 Uhr im Livestream und Liveticker) den Titelverteidiger Hallescher FC. Gespielt wird nach einigem Hin und Her im Stadion am Zoo. Und auch im Streit um zu teure Eintrittskarten für die Gästefans des HFC ist Bewegung gekommen. Der Oberligist meldet auf der Homepage, dass die Tickets nicht mehr 15, sondern nur noch zwölf Euro kosten werden. Damit ist auch ein angedrohter Boykott der HFC-Ultras vom Tisch. Es wird also den entsprechend würdigen Rahmen dieses Derbys geben.