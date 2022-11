Der FSV Barleben empfängt Freitagabend (18. November) im Achtelfinale des Landespokals von Sachsen-Anhalt den Regionalligisten VfB Germania Halberstadt. "Sport im Osten" tickert live (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App). Während es für die Halberstädter in der Liga nicht wirklich nach Plan läuft, schlagen sie sich im Pokal bisher durchaus beachtlich und gehen als klarer Favorit in die Partie. Dennoch gebe es bezüglich des Pokals keine Höhenflüge, betonte Halberstadts Trainer Manuel Rost im Gespräch mit "Sport im Osten". "Wir gehen mit der Favoritenrolle genauso so um, wie in den beiden Spielen zuvor. Wir kennen die Situation und wir fühlen uns in der Situation auch relativ wohl."