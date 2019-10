Die Favoritenrolle ist wie schon in der Saison 2016/17, als beide Vereine in der zweiten Pokalrunde aufeinandertrafen, klar verteilt. Damals siegte der FCM - noch unter Trainer Jens Härtel - souverän mit 8:0.

Die Rahmenbedingungen sind also vergleichbar, sportlich wünscht sich der SSV Havelwinkel Warnau aber einen anderen Ausgang. So hofft Trainer Ralf Franke, dieses Mal weniger Gegentore zu bekommen. Wie er dem "Sportbuzzer" sagte, ist das vorrangige Ziel seiner Mannschaft aber ein anderes: "Meine Jungs sollen es genießen", so Franke. Demnach wolle man so lange wie möglich dagegenhalten, auch wenn der Unterschied zwischen Warnau und den Magdeburger Profis riesengroß sei.