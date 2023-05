Inmitten des Kampfes um den Klassenerhalt in der 3. Liga muss der Hallesche FC im Halbfinale im Landespokal von Sachsen-Anhalt ran. Die Saalestädter treten am Mittwoch (ab 18:00 Uhr im Livestream und Liveticker) beim SV Westerhausen an. Der Sieger der Partie folgt dem FC Einheit Wernigerode ins Endspiel um den FSA-Pokal.

So ganz glücklich ist man in Halle mit dem Termin nicht, beeinflusst es doch die Vorbereitung auf das nächste Liga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am Sonnabend. "Sicher ist der Termin alles andere als glücklich. Wir hätten gern einen Tag früher gespielt", wird HFC-Sportchef Thomas Sobotzik bei "bild.de" zitiert. Dennoch wird der HFC mit voller Motivation ins Spiel geben, denn ein möglicher Pokaltriumph ist auch stets mit der Teilnahme am DFB-Pokal verbunden. Dieser wiederum verspricht schon in der ersten Runde hohe Einnahmen.