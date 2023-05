In den vergangenen Jahren war der Klub in heftige Turbulenzen geraten. So zog sich der damalige Vorgängerverein 1. FC Merseburg zur Rückrunde 2021/2022 freiwillig aus der fünftklassigen Oberliga in die siebtklassige Landesliga Süd zurück. Zuvor war Dietrich selbst als Trainer nach einem 0:9 beim VfB Krieschow und einer schonungslosen Pressekonferenz gefeuert worden. Die Aufarbeitung des Absturzes läuft: Derzeit hat der Verein, der sich im März 2022 in VfB Merseburg umbenannte, bei der Staatsanwaltschaft Halle Anzeige wegen Subventionsbetrugs und Untreue gestellt. Aus dem einstigen Schuldenberg von 80.000 Euro hat der Klub nach Angaben von Dietrich bereits 50.000 wieder abgebaut.

Volker Dietrich, der erste Vorsitzende des VfB Merseburg. Schon sein Vater Helmut war einst Trainer in Merseburg. Bildrechte: Sandra Mittler