Auch wenn es ein anderer Wettbewerb ist, sei die Vorbereitung die gleiche gewesen, versichert HFC-Coach Sreto Ristic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir arbeiten weiter im fußballerischen Bereich, es sind die gewohnten Themen." Trotzdem merke man, dass die Aufmerksamkeit von außen anders ist. Aber das nimmt der Übungsleiter gerne in Kauf. "Das haben wir uns hart erarbeitet. Im Landespokal mussten wir viel leiden, hatten viele Verletzte. Jetzt spielen wir Zuhause, vor einem ausverkauften Stadion, das wollen wir einfach nur genießen. Die Jungs brennen auf diese Belohnung, das war in der Woche zu spüren."

Mit den Kleeblättlern erwarte die Hallenser ein "richtig guter Gegner", so Ristic: "Letztes Jahr sind sie in der ersten Runde bei den Stuttgarter Kickers rausgeflogen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sehen von Greuther Fürth", lobte er die Entwicklung der Franken unter ihrem neuen Trainer Alexander Zorniger. "Natürlich brauchen wir ein bisschen Glück, aber wir müssen uns nicht großartig verstecken. Wir werden an uns glauben und Gas geben."