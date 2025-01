RB Leipzig gastiert zum Abschluss der reformierten Gruppenphase der Champions League am Mittwoch (29. Januar 2025, ab 21 Uhr im Audiostream und Liveticker) beim österreichischen Meister Sturm Graz. Gespielt wird allerdings nicht in der zweitgrößten Stadt der Alpenrepublik, sondern knapp 150 Kilometer entfernt im EM-Stadion in Klagenfurt. Der Grund ist einfach: Die in die Jahre gekommene Spielstätte in Graz-Liebenau erfüllt nicht mehr die Anforderungen an den modernen Fußball.