Auch Trainer Marco Rose weiß um die Schnelllebigkeit des Geschäfts - seine zwei Vorgänger Domenico Tedesco und Jesse Marsch hatte es nach schwächeren Phasen auch jeweils in der ersten Saisonhälfte erwischt - und glaubt an "stürmische Zeiten in Leipzig". Ohne Umschweife gibt Rose zu: "Wir haben ein Ergebnis- und ein Leistungsproblem." Der Coach nahm sich selbst aus der scharfen Kritik nicht aus: "Den Schuh muss ich mir anziehen."