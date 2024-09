In Sachsen greifen die Regionalligisten in der zweiten Runde erstmals ein. Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden haben noch einmal ein Freilos. Eng könnte es werden, wenn der FC Grimma auf den VFC Plauen trifft. Beide standen sich in der vergangenen Saison noch in der Oberliga Süd gegenüber. Der 1. FC Lok Leipzig gastiert wie schon in der dritten Runde des letztjährigen Pokals bei Sachsenligist SG Taucha.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point