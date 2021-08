Pfeffer: "Ich werde schon dazwischen kloppen"

"Mir ist egal, wer da kommt. Ich werde schon dazwischen kloppen", machte Pfeffer auf der Pressekonferenz am Donnerstag eine klare Ansage, dass den Bundesligisten im Bruno-Plache-Stadion kein Kuschelkurs erwartet. Angesichts des höheren Erstliga-Tempos betonte Coach Civa: "Wir dürfen nicht so aufgeregt sein, dass wir mit dem Mofa hinterherfahren müssen. Wenn Leverkusen ins Rollen kommt, kann einem schnell schwarz werden. Sie haben super Abläufe. Eben, denkst du, waren sie noch an der Mittellinie, dann ist der Ball schon im Tor. Am besten ist es also, sich gar nicht viele Gedanken zu machen." Auch Pfeffer meinte: "Wir sollten das Spiel genießen und uns nicht in die Hosen machen. Wir wollen Bayer ärgern, da gilt: Breite Brust und keine Angst haben!"

Trainer Almedin Civa inmitten von Kapitän Sascha Pfeffer und Sachsenpokalheld Djamal Ziane. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Pokal-Held Ziane wieder im Training

Jedenfalls gibt es positive Vorzeichen: Stürmer Djamal Ziane, der Lok mit seinem Siegtor im Landesfinale gegen Chemnitz (1:0) überhaupt in den DFB-Pokal schoss, trainierte nach Muskelfaserriss erstmals voll und könnte im Kader stehen. Sonst sind bis auf kleine Wehwehchen wohl alle rechtzeitig fit. Civa verriet: "Die Spieler sind sehr heiß, reden in der Kabine und neben dem Platz viel über Leverkusen und ihre Testspiele." Es ist ein kleiner Vorteil, dass Lok nach drei Pflichtspielen schon voll im Saft steht.



"Von zehn Duellen gewinnt so ein Team wie Leverkusen neuneinhalb Mal gegen uns", ist der Coach sicher. "Wenn die Bundesligisten den Vorteil auch noch hätten, würde es gar keine Überraschungen geben. Dazu hoffen wir, dass die Zuschauer uns pushen." 5.700 von 6.800 Tickets sind verkauft, die letzten Karten werden wohl an der Tageskasse am Samstag über den Tisch gehen.

Vorlagengeber Sascha Pfeffer (re.) bejubelt mit Torschütze Alexander Schnetzler und Marvin Knoll die sensationelle Dynamo-Aufholjagd 2011 gegen Leverkusen. Bildrechte: imago/Robert Michael

Pfeffer warf Leverkusen schon einmal raus

Mit Mittelfeldmann Pfeffer hat Lok jedenfalls einen Experten in den eigenen Reihen. Denn der 34-Jährige haute Leverkusen mit Dynamo Dresden nach 0:3-Rückstand 2011 schon mal mit 4:3 nach Verlängerung aus dem Pokal, bereitete damals sogar den Siegtreffer in der 117. Minute vor. Pfeffer erzählt: "Direkt nach der Auslosung habe ich einen Link in die Whats-App-Gruppe unseres Teams gestellt. Einige konnten es gar nicht glauben. Ich versuche jedenfalls, Tipps zu geben."



Von seinem Sohn wurde er übrigens gefragt, was es für ein besonderes Spiel am Wochenende sei. "Ich habe ihm gesagt, dass wir gegen eine Bundesliga-Mannschaft spielen. Und da hat er meinte er sofort, wie wir das gewinnen wollen. Ich antwortete, er soll besser den Trainer fragen."

Civas Siegplan für Lok