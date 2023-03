34 Tore in 35 Pflichtspielen, davon 28 Tore in 26 Premier-League-Einsätzen hat Haaland in dieser Saison schon auf dem Konto. Kaum zu glauben, aber trotz dieser Zahlen wird auf der Insel über den norwegischen Hünen diskutiert. Auch von Coach Guardiola. Er möge es nicht, wenn ein Spieler nur in der Box stehe, "um Tore zu schießen", sagte der Spanier. Haaland müsse mehr "am Spiel beteiligt und aktiv sein".