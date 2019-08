Die Sachsen bangen vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal um vier Stammspieler. Kevin Kampl hat noch Probleme am Sprunggelenk, Dayot Upamecano und Ethan Ampadu haben muskuläre Probleme. "Bei Kevin könnte es bis Sonntag reichen, bei den anderen beiden gehe ich eher vom Nein aus. Eine finale Entscheidung treffen wir am Samstag", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. Auch hinter Nationalspieler Marcel Halstenberg steht mit Blick auf die Partie am Sonntag noch ein Fragezeichen. "Er hat eine Reizung am Knie. Nichts dramatisches, die Muskulatur am Knie hat zugemacht", so der RB-Coach.