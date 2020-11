"Heimspiel" für Konaté

Alles andere als bei 100 Prozent ist auch Leipzigs Defensive. Die deutschen Nationalspieler Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann fehlen, Benjamin Henrichs habe weiter Knieprobleme, Dayot Upamecano und Nordi Mukiele sind für 90 Minuten noch nicht fit genug. In der Innenverteidigung gesetzt ist Ibrahima Konaté, für den die Partie am Dienstagabend "gefühlt wie ein Heimspiel" sein wird. Denn der 21-jährige Franzose ist in Paris geboren und aufgewachsen: "Alle meine Freunde und in meiner Familie sind PSG-Fans".

Pressing, Druck und Lösungen

Im Champions-League-Halbfinale der vergangenen Saison, wo RB und PSG das erste Mal in diesem Jahr aufeinandertrafen, war Konaté noch nicht dabei. Die Leipziger kassierten da eine klare 0:3-Niederlage. Drei Monate später wollte Nagelsmann die Pleite nicht zu hoch hängen: "Es war nicht so, dass sie uns völlig überrollt haben. Gleiches wird uns auch morgen nicht passieren." Eigene Chancen soll sein Team "über Pressingmomente kreieren". Da das aber auch Paris machen wolle, müsse man auch in Ballbesitz unter Druck Lösungen finden.