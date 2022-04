Fußball | Europa League RB Leipzig: "Nicht zu gierig sein" gegen Atalanta Bergamo

Hauptinhalt

Viertelfinale

Teil zwei im heißen April: Nach dem 4:1-Triumph in Dortmund ist RB Leipzig nun in der Europa League gefordert. Gegner am Donnerstagabend (ab 18:45 Uhr im Live-Ticker und Radio-Livestream) in der heimischen Arena ist Atalanta Bergamo.