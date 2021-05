Ungenannte Gründe sind im Fußball in der Regel disziplinarische Gründe. Und so scheint es auch bei dem als schwierig geltenden Linksfuß zu sein. Zumindest will das das Online-Portal "RBlive" wissen: Nagelsmann sei mit der Leistung des Spaniers am Samstag beim 2:3 gegen Dortmund unzufrieden gewesen, habe ihm das gesagt und dafür einen bockigen und lustlos trainierenden Angelino bekommen. Was sich ein Bundesliga-Trainer - erst recht kein zukünftiger Bayern-Coach – natürlich nicht gefallen lässt.