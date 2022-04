Da werden Erinnerungen an das Pokalspiel gegen den 1. FC Union wach: Etwa 7.000 Gästefans – diesmal aus Glasgow statt Berlin - werden am Donnerstag in Leipzig erwartet. Wie viele von ihnen es ins Stadion schaffen, ist allerdings unklar. Nicht wegen ihres Alkoholpegels, sondern weil wohl weniger als die Hälfte von ihnen überhaupt Eintrittskarten hat. Nur 2.600 Tickets gingen nach Glasgow. Andererseits sollen Fans des freundschaftlich verbundenen Hamburger SV geholfen haben, an weitere Tickets zu kommen. Das wird spannend.