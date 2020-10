Dabei muss Nagelsmann allerdings auf einige seiner Schützlinge verzichten. So muss Amadou Haidara nach seinem "halben" positiven Corona-Test weiter in der Isolation verharren. Ausfallen wird auch Lukas Klostermann, dessen Knieprobleme jetzt genauer unter die Lupe genommen werden. Noch keine Option, zumindest für die Startelf, ist Marcel Sabitzer. An einen Einsatz von Konrad Laimer ist sowieso noch nicht zu denken.

Trotzdem ist RB Leipzig klarer Favorit am Dienstagabend. Ein Sieg gegen Basaksehir ist absolute Pflicht, wenn RB sein Ziel in der Königsklasse nicht gleich zu Beginn aus den Augen verlieren will. Die Leipziger wollen schließlich in Gruppe H unter die ersten Zwei kommen. "Das ist auf jeden Fall machbar", betonte Nagelsmann erneut. Ein erster Schritt wären drei Punkte gegen Istanbul, bevor es dann gegen Manchester United und Paris St.-Germain geht.