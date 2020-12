Steht das nächste Spektakel bevor? Nach dem 4:3-Sieg in Istanbul und dem 3:3 bei Bayern München tritt RB Leipzig am Dienstag nun gegen Manchester United an. Die Konstellation in Gruppe H ist die perfekte Voraussetzung für eine Schlacht mit offenem Visier: Der Sieger qualifiziert sich für das Achtelfinale, der Verlierer darf nur noch in der Europa League weitermachen.