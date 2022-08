Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig vor Ottensen: Rotation, Trainer-Fuchs und ein Stürmer-Abgang

Nach der Aufregung der vergangenen Woche über die Rasenzerstörung in Dessau steigt am Dienstag nun endlich das Pokalspiel Ottensen gegen RBL - in Leipzig. RB-Coach Tedesco kündigte einige Änderungen an. Ein bisheriger RBL-Angreifer wird aber definitiv nicht im Kader sein.