Das Hinrunden-Duell in der Bundesliga im November hat RB 3:1 gewonnen.

Marco Rose antwortete am Dienstag adäquat, machte mit "Wunder gibt es ja immer wieder" die Katja Ebstein und betonte, dass die schwierige Lage der TSG eben auch gefährlich sei. Das Selbstvertrauen fehle vielleicht gerade. "Aber irgendwann ist ein Punkt null erreicht, und dann sagt die Mannschaft 'Leck mich doch am Arsch!' Und das könnte so ein Pokalspiel sein", betonte Rose und floskelte lächelnd hinterher: "Der DFB-Pokal – habe ich schon mal gehört – hat seine eigenen Gesetze."