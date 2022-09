Rose: "Können eine Tendenz machen"

Dennoch erhofft sich Rose aus dem Spiel bei der erfolgreichsten Fußballmannschaft der Welt Impulse für die kommenden Wochen: "Wir haben beim Sieg gegen den BVB ein gutes Spiel und Gesicht gezeigt. Mit einem guten Auftritt morgen können wir daraus eine Tendenz machen", sagte Rose, der vor nicht einmal einer Woche den Job als RBL-Trainer vom zuvor entlassenen Domenico Tedesco übernommen hatte. RB-Leipzig-Coach Marco Rose. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Selbstbewusst durch eine Niederlage?

Rose greift in die Kiste der Psychotricks. Was er sagt: Verlieren ist okay, wenn der Auftritt stimmt. Was er meint: Auch eine Niederlage kann Selbstbewusstsein bringen. Und dieses Selbstbewusstsein braucht Rose bereits am Wochenende, wenn es in der Bundesliga zum schweren Spiel nach Mönchengladbach geht. RBL mit Angreifer Christopher Nkunku spielt am Mittwoch im legendären Estadio Santiago Bernabeu. Bildrechte: Picture Point

Madrid und die Flügelstürmer

RBL-Gegner Madrid muss verletzungsbedingt zwar auf Angreifer Karim Benzema verzichten. Einen Qualitätsverlust sieht Rose allerdings nicht: "Die Mannschaft hat einen überragenden Kader", sagte der 46-Jährige. "Insbesondere auf die schnellen Flügelstürmer der Madrilenen müssen wir aufpassen", erklärte Rose und betonte: "Wir müssen auch Vinícius Júnior verteidigen.“ Der Linksaußen bekam auch von Real-Abwehrspieler Antonio Rüdiger ein Sonderlob: „Wenn Du so eine Waffe in der Mannschaft hast, beruhigt das einen."

Wiedersehen der Nationalspieler Rüdiger und Werner

Zu einem Wiedersehen deutscher Nationalspieler und Freunde wird es am Mittwoch beim Aufeinandertreffen von RB-Angreifer Timo Werner und Madrid-Abwehrspieler Rüdiger kommen. Die beiden spielten bereits beim VfB Stuttgart und zuletzt beim FC Chelsea im selben Klub. Diesmal stehen sie sich gegenüber. "Timo und ich kennen uns schon sehr lange. Natürlich freut man sich auf das Duell", sagte Rüdiger und ergänzte: "Auf dem Platz wird er nicht mein Freund sein."

RB schon unter Druck

RB Leipzig steht nach dem Fehlstart in die Champions League mit einer 1:4-Niederlage aus der Vorwoche gegen Shakhtar Donezk schon unter Druck. Ein Punktgewinn in Madrid wäre für das Überwintern in der Champions League dabei sehr hilfreich. Aber Madrid rauscht bisher durch die Saison. In der Liga feierte das Team von Real-Coach Carlo Ancelotti fünf Siege in fünf Spielen, drehte dabei auch wiederholt Rückstände. Saisonübergreifend dauert die Ungeschlagen-Serie bereits elf Spiele, Zuhause verloren die ""Königlichen" zuletzt im März.

Laimer fehlt bei RB - "Anders auffangen"

Angst vor dem großen Namen sollen seine Spieler aber nicht haben, so RB-Coach Rose: "Wir wollen mitspielen, Bälle erobern und präsent sein." Fehlen wird allerdings Mittelfeldstabilisator Konrad Laimer, der sich im Training eine Verletzung im linken Sprunggelenk zuzog. Rose bedauerte, dass "seine Reichweite, sein Verhalten im Pressing, seine Aggressivität" fehlen wird. "Wir müssen es anders auffangen, durch kluges gruppentaktisches Verhalten. Grundsätzlich wird es aber nichts ändern an der Idee, die wir haben." Zuletzt hatte RB unter Rose mit hoher Intensität und hohem Pressing gespielt und den BVB so am Wochenende 3:0 besiegt. RB-Coach Rose (Mitte) muss in Madrid auf Laimer (2.v.l.) verzichten. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk