Rose: "Können eine Tendenz machen"

Dennoch erhofft sich Rose aus dem Spiel bei der erfolgreichsten Fußballmannschaft der Welt Impulse für die kommenden Wochen: "Wir haben beim Sieg gegen den BVB ein gutes Spiel und Gesicht gezeigt. Mit einem guten Auftritt morgen können wir daraus eine Tendenz machen", sagte Rose, der vor nicht einmal einer Woche den Job als RBL-Trainer vom zuvor entlassenen Domenico Tedesco übernommen hatte. RB-Leipzig-Coach Marco Rose. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Selbstbewusst durch eine Niederlage?

Rose greift in die Kiste der Psychotricks. Was er sagt: Verlieren ist okay, wenn der Auftritt stimmt. Was er meint: Auch eine Niederlage kann Selbstbewusstsein bringen. Und dieses Selbstbewusstsein braucht Rose bereits am Wochenende, wenn es in der Bundesliga zum schweren Spiel nach Mönchengladbach geht. RBL mit Angreifer Christopher Nkunku spielt am Mittwoch im legendären Estadio Santiago Bernabeu. Bildrechte: Picture Point

Madrid und die Flügelstürmer

Wiedersehen der Nationalspieler Rüdiger und Werner

RB schon unter Druck

Laimer fehlt bei RB - "Anders auffangen"