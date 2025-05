Und so laufen die Stendaler am Samstag (14:30 Uhr im Livestream bei SPORT IM OSTEN) in Trikots im Look der 90er Jahre auf. Ein Glücksbringer? Ob der 1. FC Lok wieder bereit ist, Geschichte zu schreiben, wird sich zeigen. Der Sechstligist ist nach Abstiegen in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt gestrandet, spielt aber eine starke Saison, ist Tabellenführer und hat den Aufstieg in die Oberliga dicht vor Augen.