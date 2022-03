Auch in Bischofswerda geht es am Sonntag (27. März) um den Einzug ins Sachsenpokal-Halbfinale. Der Oberligist Bischofswerdaer FV 08 hat dabei in der heimischen Volksbank-Arena mit dem Regionalliga-Vertreter Chemnitzer FC einen gewaltigen Brocken vor der Brust. Der BFV will die Außenseiter-Rolle aber annehmen und träumt nach dem 3:0 gegen den SC Freital im Achtelfinale von der Sensation gegen den himmelblauen Rekord-Pokalsieger. "Sport im Osten" überträgt die Partie ab 16 Uhr live in Konferenz mit dem Spiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den ZFC Meuselwitz.