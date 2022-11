"Sport im Osten" meldet sich am Sonnabend von drei Plätzen per Live-Ticker, die Partie zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem FC Erzgebirge dürfte ein echtes Highlight für die Regionen sein und wird zudem im Livestream übertragen.

Zurzeit schwächeln die Budissen in der Oberliga und tragen die Rote Laterne, was die Fans aber nicht davon abhalten sollte, in Scharen zum Stadion an der Müllerwiese zu pilgern. Vielleicht gelingt die Überraschung gegen den Zweitliga-Absteiger, der sportlich auch keine Bäume ausreißt und im Drittliga-Keller hängt. Anstoß in Bautzen ist 14 Uhr.